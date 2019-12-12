جهاز يد الأهلي يطمئن على جراحة إسلام حسن

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على التواصل مع إسلام حسن كابتن الفريق عقب الجراحة الدقيقة التي خضع لها في الكتف خلال الساعات الماضية

بالإمارات.

وأجرى السويدي أولا ليندجرين المدير الفني ويحيى يوسف المدرب العام ومحمد عبدالوارث مدرب الفريق اتصالات عديدة باللاعب للاطمئنان على حالته

بعد الجراحة التي خضع لها تحت إشراف خبير فرنسي بدبي.

وكان إسلام حسن قد تعرض للإصابة بقطع في وتر عضلة الصدر المتصلة بالذراع، خلال مشاركته في معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.