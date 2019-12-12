الأهلي مواليد ٢٠٠٥ يلاقي طلائع الجيش ببطولة منطقة القاهرة

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ غداً الجمعة مع ضيفه طلائع الجيش، في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الحادية عشرة من بطولة منطقة القاهرة.

يسعى الأهلي لتحقيق فوز جديد في البطولة واستمرار سلسلة الانتصارات المتتالية، بعد الفوز في المباريات التسعة التي لعبها محققاً العلامة الكاملة.

ويمتلك أهلي ٢٠٠٥ في رصيده

٢٧ نقطة في صدارة الترتيب، بعد الفوز على مركز شباب الأميرية ٧ - صفر وعلى ١٥ مايو ٩ - ١، وعلى المقاولون العرب ٤ - صفر، وعلى شباب التجمع الأول ٣ - ١، وعلى حلوان الرياضي ١٠ - صفر، وعلى مصر الجديدة ١ - صفر، وعلى الزهور ٣ - صفر، وعلى الاتصالات ٤ - صفر، وعلى النصر ١ - صفر، مسجلاً ٤٢ هدفاً مقابل هدفين في مرماه، و لم تكن له مباراة في الجولة الثانية، نظراً لأن مجموعته تضم ١١ فريقاً، ويضطر فريق واحد للراحة في كل جولة.

ويقود فريق الأهلي ٢٠٠٥ أحمد سمير مديراً فنياً، ومعتز إينو مدرباً عاماً، وأحمد إبراهيم مدرباً لحراس المرمى، وسيد عرفان إدارياً، وإسلام عزيز طبيباً ، وناجح أبو زهرة أخصائيا للتدليك.