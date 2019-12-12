لاعبة سلة الأهلي: سنواجه إنتر كلوب بحماس مباراة نهائية

أعربت دينا عمرو، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالصعود إلى نصف نهائي بطولة افريقيا للمرة الأولي في البطولة التي تقام في مصر خلال الفترة ٦ إلى ١٥ ديسمبر الجاري. وقالت لاعبه الأهلي، إن سيدات السلة جاهز لمباراة انتر كلوب وسيخوضها باعتبارها مباراة نهائي البطولة، نظرا لقوة المنافس صاحب المسيرة الطويلة في كرة السلة الأفريقية . جاهز لمباراة انتر كلوب وسيخوضها باعتبارها مباراة نهائي البطولة، نظرا لقوة المنافس صاحب المسيرة الطويلة في كرة السلة الأفريقية . وأضافت دينا أن الأهلي سيكون على بعد خطوة من حسم البطولة إذا نجح في تخطي عقبة انتر كلوب بطل أنجولا. نجح في تخطي عقبة انتر كلوب بطل أنجولا. وأكدت أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، ولكن الأهلي قادر على حسمها. ووجهت اللاعبة الشكر لجماهير الأهلي التي ساندت الفريق في المباريات السابقة، وعبرت عن أملها في استمرار التواجد والمؤازرة خلال المباراة المقبلة، أمام بطل أنجولا لتشجيع الفريق ودعم اللاعبات وتحفيزهم لحسم المباراة والوصول للنهائي.

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