علي هاشم يشيد بلاعبات سلة الأهلي

أعرب علي هاشم، المدير الفني لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بالوصول للدور قبل النهائي للبطولة الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٦ إلى ١٥ ديسمبر الجاري على الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

وقال هاشم، إن الأهلي قدم مباريات جيدة حتى الآن؛ نظرا لفارق المستويات بين الفرق المشاركة في البطولة ، مؤكدا أن مباراة انتر كلوب ستكون بوابة الفريق للفوز ببطولة إفريقيا.

وأضاف: «بعد الخسارة أمام فيروفيارو لم يكن أمامنا

الوقت الكافي لتصحيح الأخطاء التي حدثت في اللقاء، لكننا تحدثنا مع اللاعبين وقمنا بتهيئتهم نفسيًا لمباراة فريق أم اف أم بطل نيجيريا، وتمكنا من تحقيق الفوز».

وأشاد المدير الفني، بالأداء الذي قدمه الفريق ولاعباته خاصة المحترفات، اصحاب البصمة القوية حتى الآن، معبرا عن أمله في استمرار الأداء الجيد في مباراة انتر كلوب المقبلة والصعود إلى نهائي البطولة لأول

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مره في تاريخ الأهلي.

وأكد علي هاشم أن الجهاز الفني للأهلي سيقوم بدراسة فريق انتر كلوب الأنجولي بالفيديو اليوم ويعقد جلسة مع اللاعبات للوقوف علي نقاط القوي والضعف فيه.

وقال المدير الفني للأهلي: أن مباراة انتر كلوب الأنجولي ستكون صعبة، لأنه فريق قوي، لكننا شاهدنا جميع مبارياته في البطولة وسنقوم بمشاهدتها مرة أخرى من أجل وضع أفضل خطة للمباراة».

وأعرب هاشم في ختام تصريحاته عن أمله في حضور الجماهير بشكل مكثف، لمؤازرة الأهلي أمام بطل أنجولا لحسم المباراة منذ البداية، مؤكدا أن الجماهيري يدعم الفريق ويحفز اللاعبات ويؤثر بالسلب على الفريق المنافس.