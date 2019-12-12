الأهلي مواليد 2001 يواجه حرس الحدود غدًا في بطولة الجمهورية

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ ضيفاً على حرس الحدود بالإسكندرية غداً الجمعة، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة ١٧ والأخيرة في الدور الأول من بطولة الجمهورية.

دخل الأهلي المباراة وهو يسعي لختام الدور الأول بشكل جيد وتحقيق فوز يمنح الفريق دفعة معنوية قوية مع انطلاقة الدور الثاني.

ويطمح أحمد سراج المدير الفني في استمرار العروض القوية التي يقدمها الفريق، خاصة بعد الفوز الكبير الذي حققه في المباراة الماضية على إنبي بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويمتلك فريق ٢٠٠١ بالأهلي في رصيده ٣٠ نقطة، جمعها من الفوز في ١٠ مباريات والهزيمة في ٥ مباريات، حيث فاز على سموحة ١ - صفر، وخسر أمام الزمالك صفر - ١، وفاز على الاتحاد السكندري ٣ - ١، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى الإنتاج الحربي ١ - صفر، وخسر أمام طنطا ١ - ٢، وفاز على أف سي مصر ٥ - صفر، وخسر أمام المصري ١ - ٢،

وفاز على وادي دجلة ٢ - صفر، وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وخسر أمام المقاصة ١ - ٢، وأمام المقاولون ١ - ٢، وفاز على بيراميدز ١ - صفر، وعلى طلائع الجيش ٢ - ١، وعلى إنبي ٥ - ١، مسجلاً ٢٩ هدفاً مقابل ١٢ هدفاً في مرماه، ولم يلعب الأهلي ضمن الجولة العاشرة بسبب عدم مشاركة فريق أسوان في المسابقة.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي أحمد سراج مديراً فنياً وأحمد عبد الظاهر مدرباً عاماً وممدوح عبيد مدرباً وتامر دسوقي مدرباً لحراس المرمى ومحمد راشد مديرا اداريا ومحمد إمام طبيبا ، وإبراهيم خاطر إخصائيا للتدليك.