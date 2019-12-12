وليد أزارو: العمل الجماعي عنوان رئيسي في الأهلي

أعرب وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق مساء أمس على حساب وادي دجلة بنتيجة 3-0.
أكد وليد أزارو، الذي شارك بديلًا، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني في المباراة، أن ما يشغله هو مواصلة الانتصارات بغض النظرعمن يشارك أو يسجل، مشددًا على أن العمل الجماعي هو العنوان الرئيسي في الأهلي، وأن الفريق أغلق صفحة مباراة وادي دجلة؛ للتركيز في المواجهة القادمة.
وأضاف، أن عناصر الفريق كافة تركيزها في الملعب؛ من أجلتحقيق الانتصارات، ولا نلتفت إلى ما يحدث خارج حدود المستطيل الأخضر.
وأكد أزارو أن عقده مستمر مع الأهلي وكل لاعب يسعى لفرض نفسه على التشكيلة الرئيسية وتبقى وجهة نظر المدير الفني هي الأساس، وبما يعود بالنفع على الفريق.
واختتم وليد أزارو حديثه وقال إن هدفه هو تحقيق البطولات التي يخوضها مع الأهلي هذا الموسم على الصعيدين المحلي والقاري.
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