مواعيد مباريات اليوم من الدوري السعودي للمحترفين

تنطلق ثلاث مواجهات اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. يحل فريق أبها ضيفا علي فريق الحزم في تمام الساعة ٢:٢٠ بتوقيت مصر، الساعة ٣:٢٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٤:٢٠ بتوقيت أبو ظبي على ملعب نادي الحزم. على ملعب نادي الحزم. يستضيف نادى الشباب لمواجهة نظيره فريق الرائد علي استاد الامير فيصل بن فهد والمقرر أقامتها فى تمام الساعة ٤:٤٥ بتوقيت مصر، ٥:٤٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة ٦:٥٤ بتوقيت أبو ظبي. أبو ظبي. تختتم منافسات اليوم الأول عندما يلتقي فريق الوحدة بنظيره فريق العدالة علي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية فى تمام الساعة ٦:٥٤ بتوقيت مصر، ٧:٤٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٨:٤٥ بتوقيت أبو ظبي. تذاع جميع مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية.

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