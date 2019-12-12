ليفربول يستهدف ضم نجم سالزبورج

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لضم الياباني مينامينو لاعب فريق سالزبورج النمساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويهدف ليفربول لضم اللاعب الياباني مينامينو، بعد الأداء والمستويات الرائعة التي قدمها مع فريقه خلال مبارياته أمام ليفربول وبدوري

الأبطال، حيث أظهر يورجن كلوب المدير الفني للريدز إعجابه الشديد بإمكانيات اللاعب ، كصانع ألعاب.

وأشارت صحيفة ليفربول إيكو، أن النادي اظهر اهتمامه بمينامينو صاحب ال ٢٤

عامًا، حيث يحظى اللاعب باهتمام عدة اندية ألمانية وإيطالية ، بالاضافة الى اهتمام مانشستر يونايتد بضمه.

ويستعد ليفربول لتقديم عرض مقابل 20 مليون جنيه إسترليني من أجل شراء اللاعب، وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة عقد الشرط الجزائي لدى اللاعب مع ناديه سالزبورج تبلغ 7.25 مليون إسترليني.