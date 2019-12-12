تمثال إبراهيموفيتش في مالمو يتعرض للتشويه مجدداً

أعلنت الشرطة السويدية اليوم الخميس أن تمثال النجم زلاتان إبراهيموفيتش بمدينة مالمو مسقط رأسه، تعرض للتشويه مجدداً من قبل مجهولين.

وأوضحت الشرطة أن التشويه ظهر على ساقي التمثال.

وذكرت إدارة خدمات الترفيه في مدينة مالمو، بعد المعاينة، أنه تبين عدم وجود خطورة لسقوط التمثال البالغ طوله ثلاثة أمتار، حسب ما نقلته إذاعة “راديو بي4” السويدية.

وبدأت الشرطة التحقيقات لكنها لم تتوصل بعد إلى المشتبه بهم.

وكان إعلان إبراهيموفيتش في نوفمبر الماضي عن إعتزامه شراء حصة من نادي هاماربي، في ستوكهولم، قد أثار ردود فعل غاضبة من جانب جماهير نادي مالمو، الذي كان يلعب له إبراهيموفيتش.

وأسفر هذا عن أكثر من عملية تخريب وتشويه للتمثال الذي جرى تثبيته في مالمو في أكتوبر.

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وقال هيدفيج ليندال حارس مرمى المنتخب السويدي، عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” :”توقفوا عن تشويه تمثال إبراهيموفيتش”.

وأضاف “إنه يستحقه، بغض النظر عما فعله حالياً وأثار هذه المشاعر. بعد 100 عام سوف يذكر أنه وضع السويد على الخريطة (خريطة كرة القدم)، فلنشعر بالفخر إزاء ذلك.”

أما بيتر ليندي، وهو صانع التمثال، فقد علق قائلاً إنه “صدم”.

وأضاف في تصريحات لقناة “إس.في.تي” السويدية العامة “إنه لا يرتدي قميص هاماربي أو قميص مالمو، هو رجل حر”.

وأنهى إبراهيموفيتش 38/ عاماً/ مؤخراً موسمه الثاني ضمن صفوف لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، ويتردد حاليا أنه يسعى للأنضمام إلى أحد فرق الدوري الإيطالي.