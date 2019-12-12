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بايرن ميونخ يعلن إصابة كومان في الركبة

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وكالات عالمية 0 تبليغ

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الخميس، غياب كينجسلي كومان عن الفريق على الأقل لنهاية العام الجاري بسبب إصابة في الركبة.

وذكر بايرن أن كومان تعرض لتمزق في أربطة الركبة اليسرى وإصابة أخرى في مفصل الركبة وسيتم وضع الركبة في جبيرة.

وأصيب اللاعب خلال مباراة فريقه أمس الأربعاء أمام توتنهام في ، والتي إنتهت بفوز بايرن 3 / .1

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ويغيب كومان عن آخر ثلاث مباريات للفريق في الدوري الألماني (بوندسليجا) أمام فيردر بريمن وفرايبورج وفولفسبورج قبل العطلة الشتوية.

ويحتل بايرن حالياً المركز السابع في الدوري بفارق سبع نقاط عن المتصدر.

وقال هانسي فليك عن إصابة كومان :”الإصابة طغت على المباراة ككل”.

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