السد القطري يحقق فوزاً صعباً في افتتاح مباريات مونديال الأندية يمن شباب نت الخميس, 12 ديسمبر, 2019 - 12:58 مساءً [ السد القطري يحقق فوزاً صعباً في افتتاح مونديال الأندية ] حقق السد القطري فوزا صعبا على فريق يانغين من كاليدونيا الجديدة بنتيجة 3-1 بعد التمديد، في المباراة التي جمعت بينهما في الدور الأول لمسابقة كأس العالم للأندية قطر 2019.



وسجل ثلاثية السد كل من الجزائري بغداد بونجاح (26) وعبد الكريم حسن (100) وبيدرو ميغيل (114) ، فيما أحرز إيمي روين الهدف الوحيد للفريق القادم من أوقيانوسيا.



واجه السد صعوبات كبيرة من اجل تحقيق الفوز في اللقاء وقدم بطل كالدونيا الجديدة مستوى جيد ونال احترام الجميع .



ويلاقي فريق السد في الدوري الثاني فريق مونتيري المكسيكي يوم السبت المقبل . عربي21

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