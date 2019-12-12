رياضة | عاجل.. خبر سعيد للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. خبر سعيد للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر المقامة حاليًا على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى معلول من الإصابة التي لحقت به بشد في العضلة الضامة، والتي تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام مضيفه النجم الساحلي في تونس والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخضع معلول لبرنامج تأهيلي لمدة أسبوعين تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر للتعافي من الإصابة، ليصبح جاهزًا للمواجهة المقبلة أمام حرس الحدود.

ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح لاعبي الفريق الأحمر راحة من التدريبات بعد مواجهة وادي دجلة بسبب ضيق الوقت بين مباراة الأمس ومواجهة حرس الحدود المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.