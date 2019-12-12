رياضة | بعثة الأسكواش تغادر لواشنطن استعدادا لبطولة العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الأسكواش تغادر لواشنطن استعدادا لبطولة العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت بعثة منتخب مصر الاول للاسكواش القاهرة في طريقها إلى واشنطن للمنافسة على بطولة كأس العالم للفرق والتي تقام في أمريكا خلال الفترة من ١٥ وحتي ٢٢ ديسمبر الجاري .

وتضم البعثة امير وجيه المدير الفني و٤ لاعبين هم طارق مؤمن كابتن المنتخب وكريم سامي عبدالجواد وعلي فرج ومحمد أبوالغار .

ويتأهل المنتخب تحت قيادة مدربه امير وجيه للفوز باللقب وهو ما أكده صائد البطولات المدير الفني بسعيه نحو الفوز باللقب موكدا انه هدفه هو البطوله مضيفا ان فريقه استعد جيدا للبطولة خاصة في ظل امتلاك الفريق لافضل نجوم العالم والتي ستمثل المنتخب في هذه المهمة .

يذكر ان الاتحاد قد كلف امير وجيه بتولي هذه المهمة نظرا لكفاءته وخبراته الكبيرة .