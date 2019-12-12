رياضة | تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة ستاندر دو لياج في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة ستاندر دو لياج في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل نادي آرسنال اليوم مواجهة من العيار الثقيل أمام نادي ستاندر دو لياج ، يوم الخميس 12 ديسمبر 2019 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، على استاد «ملعب موريس ديفراسن» وهو ملعب كرة قدم يقع في مدينة لييج.

تشكيلة المرتقبة نادي آرسنال أمام نادي ستاندار دو لييج

حراسة المرمى : ايميليانو داميان مارتينيز.

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خط الدفاع : كيران تيرني – ديفيد لويز – سوكراتيس باباستاثوبولوس – هيكتور بيليرين.

خط الوسط : ماتيو جندوزي – مسعود أوزيل – جوزيف ويلوك

الهجوم : الكسندر لاكازيت – داني سيبايوس – بيير إيميريك أوباميانغ