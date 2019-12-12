رياضة | صراع رباعي على جائزة لاعب الجولة في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع رباعي على جائزة لاعب الجولة في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" المرشحين الأربعة للفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

وانتهت مساء امس الأربعاء مباريات الجولة السادسة الأخيرة من دوري المجموعات دوري أبطال أوروبا، حيث تأهلت الفرق أصحاب المراكز الأولى والثانية لدور الستة عشر فيما انتقلت الفرق أصحاب المركز الثالث للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

وضمت القائمة 4 لاعبين مرشحين للفوز بجازة أفضل لاعب في الجولة وهم نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، وجواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد، وأركاديوش ميليك مهاجم نابولي الإيطالي، وجابرييل خيسيوس مهاجم مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن تجرى قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في السادس عشر من ديسمبر الجاري، وستقام في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بلدية نيون السويسرية.