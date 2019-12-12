رياضة | بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى محمود عبدالمنعم كهربا لاعب نادي أفيس البرتغالي والزمالك الأسبق، اتفاقه مع النادي الأهلي لينتقل إليه في خلال فترة الأنتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب اللاعب عبر صفتحه الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": يا "مساء" الفل ????????⚽????❤️

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وأتم كهربا جميع خطوات انتقاله الى الأهلي ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة من جانب القلعة الحمراء خلال الساعات المقبلة.

وشهدت الشهور الأخيرة شد وجذب بين اللاعب ونادي الزمالك عقب امتناعه عن الانتظام مع الفريق الأبيض مؤكداً أنه عقده انتهى مع القلعة البيضاء وانتقل للفريق البرتغالي ولعب مع ببطاقة مؤقته، قبل أن يعود الى مصر ويتفق على الانتقال الى الأهلي.