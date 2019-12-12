اونلاين | مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز الخميس 12/12/2019 في الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى فريق الزمالك لمواصلة انتصاراته مع مديره الفني الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك حينما يستقبل ضيفه فريق بيراميدز على أرضية ملعب القاهرة الدولي ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز الخميس في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

تقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز في يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الخميس، في تمام الساعة:

الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

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السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز الخميس يلا شوت

بث مباشر مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري المصري الممتاز في يوم الخميس عبر شبكة قنوات ON SPORT المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، تذاع مباراة الزمالك ضد بيراميدز على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة ON SPORT HD الأولى، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة، كما تُذاع مباراة الزمالك ضد بيراميدز أيضاً في بطولة الدوري المصري الممتاز في يوم الخميس عبر قناة TIME SPORTS HD المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.