شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة (1) لدوري الأبطال: ثنائية برازيلية تاريخية والنجوم تتألق في باريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل باريس سان جيرمان عروضه القوية في دوري الأبطال هذا الموسم، وسحق ضيفه جالطا سراي التركي بنتيجة 5-0 في ختام مرحلة المجموعات بالمسابقة.

وعزز بطل فرنسا موقعه في قمة ترتيب مجموعته برصيد 16 نقطة، في حين خرج جالطا سراي من البطولات الأوروبية هذا الموسم بعد تجمد رصيده عند نقطتين في قاع ترتيب المجموعة.

وشهدت المباراة تسجيل أبرز نجوم الفريق الباريسي (إيكاردي، نيمار، مبابي وكافاني) بواقع هدف لكل لاعب، في حين سجل صانع الألعاب الإسباني بابلو سارابيا للمباراة الثانية على التوالي في دوري الأبطال بعد هدفه الغالي ضد ريال مدريد في الجولة الماضية، الذي كفل للفريق الخروج بنتيجة التعادل 2-2 وإنهاء مرحلة المجموعات دون هزيمة.

وحصد باريس سان جيرمان ثاني أفضل مجموع نقاط له في تاريخ مشاركاته بمرحلة المجموعات في دوري الأبطال، بعد موسم 1994/1995 (18 نقطة، 100% انتصارات في مرحلة المجموعات).

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وواصل كيليان مبابي تألقه هذا الموسم في دوري الأبطال مشتركًا في تسجيل إجمالي 8 أهداف من أهداف فريقه الـ17 هذا الموسم (سجل 5 وصنع 3)، ليكون ثالث أكثر اللاعبين مساهمة تهديفيًا في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم (خلف روبرت ليفاندوفسكي "10" وإيرلينج هالاند "9").

وفي بلجيكا، اختتم ريال مدريد مرحلة المجموعات بتحقيق الفوز على كلوب بروج بنتيجة 3-1، في مباراة شهدت تألق الشابين البرازيليين، رودريجو جويس وفينيسيوس جونيور، فسجل اللاعبان الهدفان الأول والثاني، ليصبحان أول لاعبين بعمر أقل من 20 عامًا يسجلان في نفس المباراة مع ريال مدريد في تاريخ مشاركات العملاق المدريدي بدوري الأبطال.

وسجل الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الثالث لريال مدريد في المباراة، ليصبح خامس أكبر اللاعبين سنًا تسجيلًا بقميص الفريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا (بعمر الـ34 عامًا و93 يومًا).

وعزز ريال مدريد من موقعه في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 11 نقطة، محافظًا على سلسلة لاهزيمة ممتدة لـ10 مباريات متتالية في مختلف البطولات، لم يتذوق خلالها العملاق المدريدي طعم الخسارة.

وأرسلت الخسارة فريق كلوب بروج البلجيكي إلى الدوري الأوروبي، بعد تجمد رصيده عند 3 نقاط.