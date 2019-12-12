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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي يونغ مستاء بعد خروج اياكس من دوري الابطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019
ظهر متوسط ميدان نادي برشلونة الهولندي الشاب فرانكي دي يونغ مستاءً بعد خروجه فريقه السابق اياكس امستردام من دوري ابطال اوروبا بعد فشله في التأهل الى الدور ال 16.
وحل في المركز الثالث من المجموعة الثامنة اثر سقوطه امام نادي فالنسيا بهدف دون رد ليتقدم بذلك الفريق الاسباني الى المركز الاول.
ويتراجع الفريق الهولندي الى المركز الثالث بعد فوز تشيلسي ايضاً على نادي ليل الفرنسي الذي احتل المركز الاخير في المجموعة بنقطة وحيدة.
وكان دي يونغ قد وصل الى نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي مع اياكس.
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