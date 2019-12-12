دي يونغ مستاء بعد خروج اياكس من دوري الابطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

ظهر متوسط ميدان نادي ​برشلونة​ الهولندي الشاب ​فرانكي دي يونغ​ مستاءً بعد خروجه فريقه السابق ​اياكس​ امستردام من ​دوري ابطال اوروبا​ بعد فشله في التأهل الى الدور ال 16.

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وحل في المركز الثالث من المجموعة الثامنة اثر سقوطه امام نادي فالنسيا بهدف دون رد ليتقدم بذلك الفريق الاسباني الى المركز الاول.

ويتراجع الفريق الهولندي الى المركز الثالث بعد فوز تشيلسي ايضاً على نادي ليل الفرنسي الذي احتل المركز الاخير في المجموعة بنقطة وحيدة.

وكان دي يونغ قد وصل الى نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي مع اياكس.