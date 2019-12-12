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دي يونغ مستاء بعد خروج اياكس من دوري الابطال

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي يونغ مستاء بعد خروج اياكس من دوري الابطال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

ظهر متوسط ميدان نادي ​​ الهولندي الشاب ​فرانكي دي يونغ​ مستاءً بعد خروجه فريقه السابق ​اياكس​ امستردام من ​دوري ابطال اوروبا​ بعد فشله في التأهل الى الدور ال 16.

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وحل في المركز الثالث من المجموعة الثامنة اثر سقوطه امام نادي فالنسيا بهدف دون رد ليتقدم بذلك الفريق الاسباني الى المركز الاول.

ويتراجع الفريق الهولندي الى المركز الثالث بعد فوز ايضاً على نادي ليل الفرنسي الذي احتل المركز الاخير في المجموعة بنقطة وحيدة. 

وكان دي يونغ قد وصل الى نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي مع اياكس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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