شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روبرتسون: الجميع يريد تجنب مواجهتنا في دوري الابطال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019 اعتبر مدافع نادي ​ليفربول​ ​اندي روبرتسون​ إن جميع الفرق التي تأهلت الى الدور ال 16 من ​دوري ابطال اوروبا​ سيرغبون في تجنب مواجهة حامل لقب بطولة دوري الابطال، خلال سحب قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة يوم الاثنين القادم.

واضاف روبرتسون:" ما قمنا به خلال العامين الماضيين يجعل جميع المنافسين يرغبون في تجنب مواجهتنا في الادوار الاقصائية، خاصة وان الفريق وصل الى النهائي مرتين على التوالي، حيث فاز في مرة وخسر في اخرى، الان جميع فرق دوري الابطال تحترمنا ".

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