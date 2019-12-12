التشكيلة المتوقعة لـ مانشستر يونايتد أمام ألكمار في الدوري الأوروبي والتوقيت والقناة الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

يخوض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مباراة سهلة نسبيا أمام نظيره إي زد آلكمار الهولندي على استاد أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي "اليورباليج".



وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي عن وقوع مانشستر يونايتد الإنجليزي بجانب فريق إي زد ألكمار الهولندي وبارتيزان بلجراد وإف سي أستانا، ويعتلي المان يونايتد قمة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط جمعهم من الانتصار في ثلاثة مباريات والتعادل في لقاء والهزيمة في أخر، بينما يأتي بطل هولندا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط بعد الانتصار في مباراتين والتعادل في ثلاثة مواجهات، بينما يقع فريق بلجراد في المركز الثالث برصيد 5 نقاط وودع البطولة رسميا ولا يختلف حاله كثيرا عن حال فريق إف سي أستانا الذي يقع في المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط.

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التشكيل المتوقع لـ مانشستر يونايتد أمام ألكمار كالتالي :

في حراسة المرمى : روميرو في خط الدفاع : جونز ، ليندلوف - بيساكا - أشلى يونج في خط الوسط : اندرياس بيريرا - ماتا - مكتومناى وفي الهجوم : لينجارد - جرينوود - مارسيال

وستلعب المباراة في تمام الساعة 11:00 مساءا بتوقيت مكة المكرمة علي قناة "beIN HD 1" وسيعلق علي المباراة المعلق ( خليل البلوشي ) .