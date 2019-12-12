نيمار: ما يهمني هو أين أنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

قال البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إنه لا يهتم حاليا أين يتواجد، وأن ما يهمه فقة هو مواصلة لعب كرة القدم.



وساهم نيمار في اكتساح فريق العاصمة الفرنسية لضيفه جلطة سراي التركي، مساء الأربعاء، في الجولة السادسة والاخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، مسجلا هدفا، وصنع هدفين آخرين.

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وأوضح نجم منتخب السليساو، في تصريحاته لوسائل الإعلام بعد المباراة، والتي أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ما يريده هو لعب كرة القدم، وأن ذلك هو مصدر سعادته الأول.

وتابع: "التواجد في الميدان هو ما أحب أن أفعله أكثر ، بغض النظر عن مكان وجودي، أنا أكون سعيد عندما أسجل هدفا، وأمرر الكرة لزملائي في الفريق".

كما أشاد نيمار بزميله إدينسون كافاني، قائلا: "لقد نفذ ركلة الجزاء بطريقة ممتازة، هو بالطبع لاعب رائع، وماتادور".