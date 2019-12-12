شكرا لقرائتكم الشامي: انتصارات الإسماعيلي أهم من تسجيل الأهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن محمد الشامى لاعب الإسماعيلى أن استعادة فريقه للانتصارات فى الدوري أهم من تسجيله الأهداف مؤكداً أن الدراويش يركز فى كل مباراة على حدة .

الإسماعيلى استعاد نغمة الانتصارات من جديد بعد 3 مباريات بلا فوز على حساب المقاصة بثنائية نظيفة ، فى المباراة التى جمعتهما أمس لحساب الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى.

وسجل الشامى بعد مشاركته من مقاعد البدلاء الهدف الأول فى شباك المقاصة قبل أن يسجل محمد هاشم الهدف الثانى ،

وأضاف :”تألق بيكيتى يدعم عامل المنافسة ويمنحنى حافز كبير على تقديم مزيد من الجهد والذى بالطبع يكون فى صالح الفريق”.

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وأتبع لاعب الزمالك والمصرى السابق :”احترم بالتأكيد رؤية الجهاز الفنى سواء شاركت بصفة أساسية أو لا ،مصلحة الفريق هى الأهم”.

وواصل :”أركز فقط مع فريقى ، سعيا لإعادته للمكانة التى يستحقها”.

وأكمل جناح الدراويش :”لن نفرط فى الفرحة ،سنغلق تلك الصفحة سريعا وسنبدأ الاستعداد لمباراة نادى مصر بالجولة المقبلة”.