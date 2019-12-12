الهلال السوداني يغري صفقة الاهلى المنتظرة بـ40 مليون جنيه

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية سودانية، أن نادى الهلال السوداني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأولمبى ونادى إنبى خلال الفترة القادمة لتدعيم خط دفاعه.

وذكرت صحيفة "كفر ووتر"، أن نادى الهلال قدم عرضاً لإدارة إنبى يصل لـ40 مليون جنيه من أجل الحصول على خدمات أسامة جلال.

وأضافت الصحيفة أن مهمة الهلال السودانى فى الحصول على خدمات أسامة جلال لن تكون سهلة، فى ظل رغبة النادى الأهلى بالتعاقد مع صخرة دفاع إنبى بناء على طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر.

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ويسعى الهلال السودانى لتدعيم صفوفه من أجل مواصلة المنافسة على التأهل للدور ربع النهائى بمسابقة دورى ابطال أفريقيا بجانب حصد الألقاب المحلية.

ويتصدر النجم الساحلى التونسى جدول ترتيب المجموعة الثانية بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على ناديا الأهلى والهلال السودانى، بينما يحتل بلاتينيوم بطل زيمبابوى المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.

جدير بالذكر أن الهلال السودانى خسر أمام الأهلى بنتيجة 1 – 2 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال أفريقيا، مما دفع إدارة النادى لإقالة صلاح أدم المدير الفنى للفريق من منصبه.