شكرا لقرائتكم محمد فاروق مرشح للانضمام للمنتخب المعسكر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتابع الجهاز الفنى للمنتخب حاليا أكثر من لاعب لتدعيم صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة، والتى تشهد تصفيات كأس العالم والتى يستهلها الفراعنة فى شهر مارس المقبل.
وتجرى يوم 21 يناير المقبل قرعة تصفيات كأس العالم 2022، وذلك بمقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".
وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي على تأهل أول كل مجموعة فقط من المجموعات الـ10 على أن يتم إقامة مباراتين بين المنتخبات المتأهلة ليصعد 5 منتخبات أفريقية فقط إلى كأس العالم 2022.
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