محمد فاروق مرشح للانضمام للمنتخب المعسكر المقبل

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جدة - عمرو شويل دخل محمد فاروق لاعب وسط بيراميدز، حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى لضمه لقائمة الفراعنة فى المعسكر الجديد والذى يقام فى شهر مارس المقبل. ويتابع الجهاز الفنى للمنتخب حاليا أكثر من لاعب لتدعيم صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة، والتى تشهد تصفيات كأس العالم والتى يستهلها الفراعنة فى شهر مارس المقبل. Advertisements وتجرى يوم 21 يناير المقبل قرعة تصفيات كأس العالم 2022، وذلك بمقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف". وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي على تأهل أول كل مجموعة فقط من المجموعات الـ10 على أن يتم إقامة مباراتين بين المنتخبات المتأهلة ليصعد 5 منتخبات أفريقية فقط إلى كأس العالم 2022.

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