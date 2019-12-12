شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يؤكد جاهزية أسامة إبراهيم لمواجهة نادي مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للإسماعيلى أن أسامة إبراهيم لاعب الدراويش سيكون جاهزاً للمشاركة فى مباراة نادى مصر المقرر لها الاحد المقبل بالجولة الثامنة للدوري بعد تماثله للشفاء من الاصابة بشد فى العضلة الخلفية .

واستعاد الإسماعيلى مسيرة الانتصارات من جديد بعد 3 مباريات بلا فوز وذلك على حساب مصر المقاصة بثنائية نظيفة ، فى المباراة التى جمعتهما أمس لحساب الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى.

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الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني تحديدا بالدقيقة 81، سجل محمد الشامي هدف الإسماعيلي الأول بالدقيقة 81 برأسية قوية سكنت الشباك، وبعدها بثلاث دقائق فقط تحديدا بالدقيقة 85 سجل محمد هاشم الهدف الثاني بعد تمريرة من همام طارق وصلت إليه الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة وتسكن الشباك معلنا فوز الإسماعيلي بهدفين.

رصيد الإسماعيلي أرتفع إلى النقطة 10 في المركز الخامس بالتساوى مع الزمالك وسموحة وحرس الحدود، فيما توقف رصيد المقاصة عند النقطة السابعة بالمركز الثالث عشر.