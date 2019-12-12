شكرا لقرائتكم مصدر بالأهلي: تدعيم الهجوم على رأس اهتمامات فايلر فى الصفقات الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني طلب التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم فريقه خلال المرحلة المقبلة.

أوضح المصدر :"لجنة التخطيط طالبت فايلر بتحديد طلباته، خاصة بعد موافقته على ضم كهربا والذي يُجيد اللعب في مركز المهاجم، إلا أن المدرب السويسري أكد أن الأولوية لديه لازالت تدعيم مركز المهاجم الصريح، مفضلاً تأجيل تدعيم باقي الخطوط لفترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم".

ويعد النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري هو الأقرب حتي هذه اللحظة للانتقال للأهلي، خاصة أن ترشيحه جاء من فايلر نفسه.