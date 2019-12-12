شكرا لقرائتكم مصدر بالأهلي: تدعيم الهجوم على رأس اهتمامات فايلر فى الصفقات الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أوضح المصدر :"لجنة التخطيط طالبت فايلر بتحديد طلباته، خاصة بعد موافقته على ضم كهربا والذي يُجيد اللعب في مركز المهاجم، إلا أن المدرب السويسري أكد أن الأولوية لديه لازالت تدعيم مركز المهاجم الصريح، مفضلاً تأجيل تدعيم باقي الخطوط لفترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم".
ويعد النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري هو الأقرب حتي هذه اللحظة للانتقال للأهلي، خاصة أن ترشيحه جاء من فايلر نفسه.
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