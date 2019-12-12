شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: لا يوجد ما يمنع قيد كهربا للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أنه لا يوجد ما يمنع قيد محمود كهربا للنادى الأهلى فى حالة توقيع اللاعب رسميا للنادى الأحمر، وطلب الأهلى قيده فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف المصدر لـ"الخليج 365"، أن الزمالك رفع اسم كهربا من القائمة وقيد لاعب آخر بدلا منه، كما أن الفيفا وافق على قيده فى صفوف أفيش البرتغالى ما يعنى أنه لم يكن مقيدا فى ناد آخر، مضيفا أن اتحاد الكرة سيقيد اللاعب إذا تعاقد مع الأهلى فى يناير المقبل.

تابع أن الفيفا سيستخرج بطاقة مؤقتة جديدة للاعب، لحين الفصل فى شكوى الزمالك ضده، لافتا إلى أن الفيفا هو صاحب القرار فى أزمة اللاعب مع الزمالك.

وأنهى الأهلى إجراءات ضم كهربا بعد الحصول على خطاب فسخ عقد اللاعب مع نادى أفيش البرتغالى، ويُحدد السويسرى رينيه فايلر موعد انتظامه فى التدريبات، على أن يشارك فى التدريبات بعد قيده خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ووقع كهربا على عقود انتقاله للأهلى لمدة 4 سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر، فى حضور وكيله ووالده وأمير توفيق مدير التعاقدات الحمراء، ليصبح الجناح الدولى أول صفقات الأهلى الشتوية، ويحصل كهربا على 9 ملايين جنيه سنويًا فى الأهلى على أن يتحمل النادى قيمة الضرائب، كما يدفع الأهلى لكهربا قيمة الشرط الجزائى بعد دفع اللاعب القيمة من جيبه لحين حصوله عليها من الأهلى بعد توقيع العقود.