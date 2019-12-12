شكرا لقرائتكم الاهلى يقيد كهربا في القائمة الافريقية خلال انتقالات يناير المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر قيد محمود عبد المنعم "كهربا" في القائمة الافريقية خلال انتقالات يناير المقبلة بعدما يتم قيد اللاعب محلياً في يناير المقبل، وجاء قرار الجهاز الفني بقيد كهربا لحاجة الفريق لجهود اللاعب وقدراته الفنية والتهديفية التي يحتاجها الفريق خلال الفترة المقبلة لاسيما وأن مسئولو النادي حسموا الصفقة بشكل نهائي خلال الساعات الماضية بعدما وقع اللاعب على عقود انتقال للقلعة الحمراء تبدأ من يناير المقبل لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ويحصل اللاعب على 9 ملايين جنيه في الموسم الأول ومثلهما في الموسم الثاني على أن يحصل اللاعب في الموسم الثالث على 10 مليون جنيه و11 مليون جنيه في الموسم الرابع فيما سيحصل على 4 مليون جنيه في الستة شهور المُتبقية من الموسم الجاري هذا فضلاً عن 400 ألف دولار دفعهم الأهلي للاعب حتى يقوم الأخير بدفعها لنادي أفيس البرتغالي وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي البرتغالي لتصل قيمة الصفقة إلى 50 مليون جنيه .

وعلمت "الخليج 365"أن فايلر أتفق مع إدارة الاهلي على قيد كهربا في القائمة الافريقية حيث يحق للنادي قيد 3 لاعبين قبل يوم 31 يناير المقبل لكن كهربا لن يتم قيده أفريقياً قبل قيده محلياً لذا سيتم الانتظار لحين قدوم انتقالات الشتاء ويتبقي للأهلي 3 مراكز في القائمة الافريقية حيث تم قيد 26 لاعباً في القائمة الأولى وتم قيد سعد سمير مؤخراً ليتبقي للأهلي 3 مراكز سيتم قيدهم خلال الفترة المقبلة، وتأكد مسئولو الاهلي من صحة موقف الصفقة وقيدها أفريقياً بعدما سبق وقام الزمالك بقيده في قائمته ببطولة أفريقيا النسخة الحالية حيث تأكد الاهلي من أن كهربا لم يشارك مع الزمالك في أي مباراة ببطولة أفريقيا الحالية حيث تم قيده في قائمة الابيض فقط قبل أن يرحل اللاعب لنادي أفيس البرتغالي قبل أن يوقع للأهلي منذ أيام.