شكرا لقرائتكم كهربا بديلا لمارسيلو فى قائمة الأهلى يناير المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو النادى الأهلى، على قيد محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الجديد بدلاً من حسين السيد بالقائمة المحلية على طريقة الاستبدال، وذلك بمجرد فتح باب القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، المقرر انطلاقها فى شهر يناير المقبل.

واقترب حسين السيد من الرحيل عن الأهلى لأحد الأندية، التى طلبت ضمه وعلى رأسها انبى والإسماعيلى، وذلك بعد موافقة فايلر على رحيله خاصة وأنه خارج حساباته بشكل كامل ولم يتم قيده فى القائمة الأفريقية.

ونجح الأهلى فى إنهاء إجراءات ضم كهربا بعد الحصول على خطاب فسخ عقد اللاعب مع نادى أفيش البرتغالى، ويُحدد السويسرى رينيه فايلر موعد انتظامه فى التدريبات، على أن يشارك فى التدريبات بعد قيده خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ووقع كهربا على عقود انتقاله للأهلى لمدة 4 سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر، فى حضور وكيله ووالده وأمير توفيق مدير التعاقدات الحمراء، ليصبح الجناح الدولى أول صفقات الأهلى الشتوية، ويحصل كهربا على 9 ملايين جنيه سنويًا فى الأهلى على أن يتحمل النادى قيمة الضرائب، كما يدفع الأهلى لكهربا قيمة الشرط الجزائى بعد دفع اللاعب القيمة من جيبه لحين حصوله عليها من الأهلى بعد توقيع العقود

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