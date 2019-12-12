شكرا لقرائتكم طبيب الإسماعيلي: إصابة بيومي لن تمنعه من المشاركة في التدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى بالإسماعيلى أن محمد بيومى لاعب وسط الدراويش تعرض لكدمة قوية فى الساق على خلفية مشاركته بمواجهة المقاصة مؤكداً أن تلك الاصابة لن تعوق اللاعب عن الانتظام فى التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة نادى مصر المقرر لها الاحد المقبل بالاسبوع الثامن للدوري

واستعاد الإسماعيلى مسيرة الانتصارات من جديد بعد 3 مباريات بلا فوز وذلك على حساب مصر المقاصة بثنائية نظيفة ، فى المباراة التى جمعتهما أمس لحساب الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى.

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الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني تحديدا بالدقيقة 81، سجل محمد الشامي هدف الإسماعيلي الأول بالدقيقة 81 برأسية قوية سكنت الشباك، وبعدها بثلاث دقائق فقط تحديدا بالدقيقة 85 سجل محمد هاشم الهدف الثاني بعد تمريرة من همام طارق وصلت إليه الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة وتسكن الشباك معلنا فوز الإسماعيلي بهدفين.

رصيد الإسماعيلي أرتفع إلى النقطة 10 في المركز الخامس بالتساوى مع الزمالك وسموحة وحرس الحدود، فيما توقف رصيد المقاصة عند النقطة السابعة بالمركز الثالث عشر.