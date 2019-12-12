كورة لايف مشاهدة مباراة الاتحاد ضد طنطا بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الاتحاد Derby

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جدة - عمرو شويل
يواجه فريق الأتحاد السكندري نظيرة طنطا في مباراة مثيرة تجمع بينهم مساء اليوم في " إستاد الأسكندرية " ، في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة ضمن إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.
يدخل الأتحاد السكندري المباراة في ترتيب جدول الدوري الممتاز في الصدارة برصيد 13 نقطة بينما يحتل طنطا المركز العاشر برصيد 7 نقاط.
خاض الأتحاد السكندري حتي الان ست مواجهات وفاز في اربعة وتعادل في واحدة أمام وادي دجلة ، بينما خسر في مباراة أمام الزمالك وأنتهت بنتيجة 0- 1 لصالح الفريق الأبيض و أحرز الهدف اللاعب " مصطفي محمد " في الدقيقة السادسة من عمر وزمن المباراة في الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري الممتاز .
بينما خاض طنطا 6 مواجهات ايضا فاز في مباراة واحدة فقط امام وادي دجلة ، و تعادل في اربع مواجهات و خسر في لقاء أمام نظيره بيراميدز وانتهت المباراة بنتيجة 1 – 2 علي ملعب " إستاد طنطا الرياضي " .
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يسعي طنطا في خطف ثلاث نقاط غالية من سيد البلد في المباراة التي تجمع بينهم مساء الخميس ، لتحسين مركزه في جدول الدوري و الهروب من منطقة الهبوط والدخول للمنطقة الدافئة ، بينما يسعي زعيم الثغر في الحفاظ علي شباكه نظيفة و الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية والبقاء في صدارة الدوري .
أعلن نادي الأتحاد السكندري عن جاهزية لاعبة أحمد رفعت لمباراة طنطا اليوم وعودنه للتدريبات بعد تعافيه من الأصابة بكدمة قوية في الفخذ في مباراة حرس الحدود في الاسبوع الماضي ، وقاد اللاعب فريقه لتصدر الدوري بعد الهدف الذي احزره في مباراة حرس الحدود ليصل مع فريقة الي النقطة 13 في جدول ترتيب الدوري .
الأتحاد السكندري ضد طنطا
في اخر مباراة جمعت بين الفريقين نجح زعيم الثغر في التغلب علي نظيره طنطا وانتهت المباراة بنتيجة هدف مقابل لا شئ علي ملعب "إستاد طنطا الرياضي " ، وذلك في يوم 28 من شهر فبراير في عام 2018 ضمن اطار بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي .
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