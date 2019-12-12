شكرا لقرائتكم حسين الشحات بعد الفوز على وادي دجلة: الحمد لله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وواصل الأهلي هيمنته وثورته الكروية المحلية وحقق العلامة الكاملة بعدما حصد النقطة الـ15 في بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً هاماً على دجلة بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، بملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري العام .
سجل ثلاثية الاهلي رمضان صبحي ووليد أزارو وأحمد الشيخ وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 15 نقطة جمعها من 5 مباريات ليُحقق العلامة الكاملة فيما يتوقف رصيد دجلة عند 3 نقاط ويبقي في المركز الأخير.
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