شكرا لقرائتكم انفوجراف.. أرقام بليسينج إليكى صفقة الأهلى المرتقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل النيجيري بليسينج إليكي لاعب لوزرين السويسري في دائرة إهتمامات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المرتقبة في الأول من يناير القادم، حيث يسعى المارد الأحمر لتدعيم خط هجومه، بمهاجم مخضرم لإيقاف نزيف الفرص المهدرة.

بليسينج إليكي هو مهاجم لوزرين السويسري يبلغ من العمر 23 عاما وسجل مع فريقه الحالي 3 أهداف وصنع هدف وحيد خلال الموسم الجاري، أما في الموسم الماضي، سجل النيجيري 17 هدفا وصنع خمسة أهداف لزملائه بالفريق.

ويستعرض الخليج 365 ارقام بليسينج إليكي صفقة الأهلى المرتقبة