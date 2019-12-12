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انفوجراف.. أرقام بليسينج إليكى صفقة الأهلى المرتقبة

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جدة - عمرو شويل دخل النيجيري بليسينج إليكي لاعب لوزرين السويسري في دائرة إهتمامات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المرتقبة في الأول من يناير القادم، حيث يسعى المارد الأحمر لتدعيم خط هجومه، بمهاجم مخضرم لإيقاف نزيف الفرص المهدرة.

 

بليسينج إليكي هو مهاجم لوزرين السويسري يبلغ من العمر 23 عاما وسجل مع فريقه الحالي 3 أهداف وصنع هدف وحيد خلال الموسم الجاري، أما في الموسم الماضي، سجل النيجيري 17 هدفا وصنع خمسة أهداف لزملائه بالفريق.

 

ويستعرض الخليج 365 ارقام بليسينج إليكي صفقة الأهلى المرتقبة

 

الاندية التى شارك بها

بدا بليسينج مسيرته الكروية موسم 2014 مع ناجى فلاينج سبورتس النيجيرى، ثم فى نفس الموسم انتقل الى جوريكا سلوفينيا، بينما انتقل الى نادى اوليمبيا بموسم 2016 وقضى موسم كاملا، ثم الانتقال الى نادى الكيان الصهيونى فى موسم 2017، وأخيرا انتقل إلى لوزيرن السويسرى فى موسم 2018.

لعب

183

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أهداف

54

صناعة أهداف

20

كروت صفراء

26

كروت حمراء

1

 

 

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