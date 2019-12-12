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شكرا لقرائتكم انفوجراف.. أرقام بليسينج إليكى صفقة الأهلى المرتقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بليسينج إليكي هو مهاجم لوزرين السويسري يبلغ من العمر 23 عاما وسجل مع فريقه الحالي 3 أهداف وصنع هدف وحيد خلال الموسم الجاري، أما في الموسم الماضي، سجل النيجيري 17 هدفا وصنع خمسة أهداف لزملائه بالفريق.
ويستعرض الخليج 365 ارقام بليسينج إليكي صفقة الأهلى المرتقبة
الاندية التى شارك بها
بدا بليسينج مسيرته الكروية موسم 2014 مع ناجى فلاينج سبورتس النيجيرى، ثم فى نفس الموسم انتقل الى جوريكا سلوفينيا، بينما انتقل الى نادى اوليمبيا بموسم 2016 وقضى موسم كاملا، ثم الانتقال الى نادى الكيان الصهيونى فى موسم 2017، وأخيرا انتقل إلى لوزيرن السويسرى فى موسم 2018.
لعب
183
أهداف
54
صناعة أهداف
20
كروت صفراء
26
كروت حمراء
1
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