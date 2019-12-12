شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتفق مع ساليمون على إبقاء مقعد المرأة بالفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بالاتفاق مع سارة ساليمون مسئولة الفيفا على الإبقاء على المقعد المخصص للمرأة فى المجلس الجديد حتى فى حالة تقليص عدد الأعضاء فى المجلس الجديد من 11 عضوا إلى 9 فقط، بناء على اقتراح من مسئولة الفيفا، وهو ما سيتم عرضه على الجمعية العمومية فى اجتماعها المقبل الذى لم يتحدد موعده حتى الأن.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات لأندية الجمعية العمومية لإرسال مقترحاتها على اللائحة قبل عقد جمعية عمومية عادية جديدة لمناقشة اللائحة الجديدة تمهيدا لاعتمادها قبل عرضها على الفيفا، خاصة أن الجمعية العمومية العادية الأخيرة التى كان مقررا لها سبتمبر الماضى تم إلغاؤها.

وبدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، دراسة ملف تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى ستجرى بناء عليها الانتخابات المقبلة، والمقرر لها عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية فى أغسطس المقبل.. واستقبلت اللجنة مؤخراً سارة ساليمون من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لمناقشة التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن تكون التعديلات متوافقة مع قانون الرياضة المصرى ولائحة الفيفا.