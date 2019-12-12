شكرا لقرائتكم ظهير الإسماعيلي بعد أول مشاركة بالدورى: مواجهة مسعد المقاصة لم تكن هينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر محمود البدرى ظهير أيسر الإسماعيلى عن سعادته بالمساهمة فى فوز فريقه الانتصار على المقاصة بثنائية في الجولة السابعة من عمر الدوري المصري

وتعد مباراة المقاصة هي المشاركة الأولى لظهير فريق الشباب مواليد 99 بمسابقة الدورى المصري والثانية بشكل عام بعد مشاركته بلقاء الاعلاميين بكأس مصر.

واستعاد الإسماعيلى مسيرة الانتصارات من جديد بعد 3 مباريات بلا فوز وذلك على حساب مصر المقاصة بثنائية نظيفة ، فى المباراة التى جمعتهما أمس لحساب الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى.

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وأشار البدرى :”مواجهة المقاصة كانت صعبة للغاية ،خاصة أنها أول مشاركة لى مع الفريق فى الدورى وأمام فريق يضم عناصر مميزة”.

وواصل ظهير الدراويش الواعد :”مواجهة محمد مسعد لاعب المقاصة ليست هينة على الإطلاق فحرصت على تضييق المساحات أمامه لتجنب خطورته”.

وأنهى حديثه قائلا :”الجهاز الفنى يحرص دائما على تحفيزى وبث الثقة فى قدراتى وسأبذل قصارى مع الفريق من أجل تثبيت أقدامى بصفة أساسية خلال الفترة المقبلة”.