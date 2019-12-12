منتخب الإسكواش يطير إلى أمريكا استعدادا للمشاركة فى بطولة العالم

جدة - عمرو شويل غادرت بعثة منتخب مصر للاسكواشمطار القاهرة فى طريقها إلى واشنطن، للمنافسة على بطولة كأس العالم للفرق، والتى تقام فى أمريكا خلال الفترة من 15 وحتى 22 ديسمبر الجارى.

تضم بعثة المنتخب أمير وجيه المدير الفنى و4 لاعبين هم طارق مؤمن قائد المنتخب وبطل العالم والمصنف الرابع عالميا، وكريم سامى عبدالجواد لاعب الأهلى والمصنف الثالث عالميا، وعلى فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالميا، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن.

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ويسعى المنتخب تحت قيادة مدربه أمير وجيه للفوز باللقب، وهو ما أكده المدير الفنى بسعيه نحو الفوز باللقب، مؤكدا أنه هدفه هو البطولة، مضيفا أن فريقه استعد جيدا للبطولة خاصة فى ظل امتلاك الفريق لأفضل نجوم العالم والتى ستمثل المنتخب فى هذه المهمة.

يذكر أن مصر تحمل لقب البطولة عن النسخة الماضية.