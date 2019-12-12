شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا مانع من قيد كهربا فى قائمة الأهلى الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أنه لا يوجد ما يمنع قيد محمود كهربا للنادى الأهلى فى حال توقيع اللاعب رسمياً للقلعة الحمراء، وطلب الأهلى قيده فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن الزمالك رفع اسم كهربا من القائمة وقيد لاعبا آخر بدلا منه، كما أن الفيفا وافق على قيده فى صفوف أفيش البرتغالى، ما يعنى أنه لم يكن مقيداً فى نادٍ آخر، مؤكداً أن اتحاد الكرة سيقيد اللاعب إذا تعاقد مع الأهلى فى يناير المقبل.

وأضاف المصدر، أن الفيفا سيستخرج بطاقة مؤقتة جديدة للاعب، لحين الفصل فى شكوى الزمالك ضده، لافتاً إلى أن الفيفا هو صاحب القرار فى أزمة اللاعب مع الزمالك.

وأنهى الأهلي إجراءات ضم كهربا بعد الحصول على خطاب فسخ عقد اللاعب مع نادي أفيش البرتغالي، ويُحدد السويسري رينيه فايلر موعد انتظامه في التدريبات، على أن يشارك في التدريبات بعد قيده خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ووقع كهربا على عقود انتقاله للأهلى لمدة 4 سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر، فى حضور وكيله ووالده وأمير توفيق مدير التعاقدات الحمراء، ليصبح الجناح الدولى أول صفقات الأهلى الشتوية، ويحصل كهربا على 9 ملايين جنيه سنويًا فى الأهلى على أن يتحمل النادى قيمة الضرائب، كما يدفع الأهلى لكهربا قيمة الشرط الجزائى بعد دفع اللاعب القيمة من جيبه لحين حصوله عليها من الأهلى بعد توقيع العقود.