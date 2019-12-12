ماذا قال وائل جمعة عن أداء وليد أزارو مع الأهلى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق وائل جمعة، مدافع النادى الاهلى ومنتخب مصر السابق، على أداء المغربى وليد ازارو مهاجم الأحمر مع كتيبة السويسرى رينيه فايلر فى الآونة الأخيرة لاسيما بعد تسجيله هدفاً بالأمس فى شباك وادى دجلة. وكتب وائل جمعة على تويتر، "وليد أزارو ومرحلة استرجاع مستواه فى منظومة الأهلى، وما أظهره من روح عالية، فى الوقت اللى لعب فيه يثبت رغبته الكبيره أن يبلغ أقصى مستوياته.. نتمى أن يصل إلى المستوى المأمول فى ظل الحاجة إلى رأس حربة مميز". سجل ثلاثية الأهلي رمضان صبحى ووليد أزارو وأحمد الشيخ، وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة جمعها من 5 مباريات ليُحقق العلامة الكاملة فيما يتوقف رصيد دجلة عند 3 نقاط ويبقي في المركز الأخير.

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