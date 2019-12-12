شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..قبل مباراة بيراميدز.. آخر ظهور لكارتيرون فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السابعة والنصف مساء اليوم فريق الزمالك مع بيراميدز فى إطار الجولة السابعة من مباريات الدورى المصرى ، فى اللقاء الذى يقام باستاد القاهرة.

وتٌعد هذه المباراة هى الأولى لكارتيرون مع الزمالك فى بطولة الدورى، حيث سبق وقاد الفريق الأبيض فى مبارتين منذ توليه قيادة الأبيض، الأولى أمام الشرقية فى بطولة كأس مصر وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، والثانية أمام أول أغسطس الأنجولي بدورى أبطال أفريقيا وانتهت بفوز الأبيض أيضا بهدفين نظيفين.



كارتيرون وجهاز الاهلى فى المباراة

آخر ظهور لكارتيرون فى بطولة الدورى كان مع النادى الأهلى فى لقاء الاتحاد السكندرى فى الجولة العاشرة من البطولة المحلية، وأقيمت يوم 7 أكتوبر 2018 وانتهت بخسارة الأحمر بنتيجة 4/3.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 5 مواجهات حقق الفوز في 3 وتعادل في واحدة وخسر أخرى، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف

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ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل فى مثلهم ولم يخسر أي مباراة، وسجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهدف.