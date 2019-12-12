شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلى يكشف موقف محمد بيومى من مواجهة نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن محمد بيومى لاعب الوسط تعرض لكدمة قوية فى الساق على خلفية مشاركته بمواجهة المقاصة، مؤكداً أن تلك الإصابة لن تعوق اللاعب عن الانتظام فى التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة نادى مصر المقرر لها الأحد المقبل بالأسبوع الثامن للدورى.

واستعاد الإسماعيلى مسيرة الانتصارات من جديد بعد 3 مباريات بلا فوز، وذلك على حساب مصر المقاصة بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما أمس لحساب الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وفى الشوط الثانى تحديدا بالدقيقة 81، وسجل محمد الشامى هدف الإسماعيلى الأول بالدقيقة 81 برأسية قوية سكنت الشباك، وبعدها بثلاث دقائق فقط تحديدا بالدقيقة 85 سجل محمد هاشم الهدف الثانى بعد تمريرة من همام طارق وصلت إليه الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة وتسكن الشباك معلنا فوز الإسماعيلى بهدفين.

رصيد الإسماعيلى ارتفع إلى النقطة 10 فى المركز الخامس بالتساوى مع الزمالك وسموحة وحرس الحدود، فيما توقف رصيد المقاصة عند النقطة السابعة بالمركز الثالث عشر.