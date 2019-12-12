محمد فاروق يدخل حسابات جهاز المنتخب قبل معسكر مارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمد فاروق جناح أيمن فريق بيراميدز حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى لضمه لقائمة الفراعنة فى المعسكر الجديد، والذى يقام فى شهر مارس المقبل. ويتابع الجهاز الفنى للمنتخب حاليا أكثر من لاعب لتدعيم صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة، والتى تشهد تصفيات كأس العالم والتى يستهلها الفراعنة فى شهر مارس المقبل. وتجرى يوم 21 يناير المقبل قرعة تصفيات كأس العالم 2022، وذلك بمقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف". وتنص لوائح الاتحاد الأفريقى على تأهل أول كل مجموعة فقط من المجموعات الـ10، على أن تتم إقامة مباراتين بين المنتخبات المتأهلة لتصعد 5 منتخبات أفريقية فقط إلى كأس العالم 2022.

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