شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البدرى يكشف طموحه مع الدراويش ونصائح الجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمود البدرى ظهير أيسر الإسماعيلى سعادته بالمساهمة فى تحقيق فريقه الانتصار على المقاصة بالدورى.

وتعد تلك المشاركة الأولى لظهير فريق الشباب مواليد 99 بمسابقة الدورى، والثانية بشكل عام بعد مشاركته بلقاء الإعلاميين بكأس مصر.

واستعاد الإسماعيلى مسيرة الانتصارات من جديد بعد 3 مباريات بلا فوز وذلك على حساب مصر المقاصة بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما أمس لحساب الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى.

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وأشار البدرى "مواجهة المقاصة كانت صعبة للغاية، خاصة أنها أول مشاركة لى مع الفريق فى الدورى وأمام فريق يضم عناصر مميزة".

وواصل ظهير الدراويش الواعد "مواجهة محمد مسعد لاعب المقاصة ليست هينة على الإطلاق فحرصت على تضييق المساحات أمامه لتجنب خطورته".

وأنهى حديثه قائلا "الجهاز الفنى يحرص دائما على تحفيزى وبث الثقة فى قدراتى وسأبذل قصارى مع الفريق من أجل تثبيت أقدامى بصفة أساسية خلال الفترة المقبلة".