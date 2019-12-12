شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يواصل تغريداته الغامضة: لا يضركم كسر أهل الأرض لقلوبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي ومنتخب مصر، تغريداته الغامضة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر.

وكتب جوكر الأهلى، "ولا يضركم كسر أهل الأرض لقلوبكم ما دام في السماء جابرها..."

وشارك أحمد فتحي فى فوز النادي الأهلي على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا فيما غاب عن مواجهة وادى دجلة .

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وواصل فريق الاهلي هيمنته وثورته الكروية المحلية وحقق العلامة الكاملة بعدما حصد النقطة الـ15 في بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً هاماً على دجلة بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، بملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري العام .

واستقر مسئولو الأهلي على تجديد عقد أحمد فتحي لمدة موسم مع تعديل القيمة المادية المدونة في عقده، خاصة وأن قيمة عقده الأخير لم تتجاوز حاجز الـ3 ملايين جنيه، مع الوضع في الاعتبار أن اللاعب المُلقب بالجوكر يقدم مستوى استثنائيا مع الفريق الأحمر هذا الموسم، وهو الذى ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأي ناد آخر خلال الميركاتو الشتوي القادم، وفقا للوائح الفيفا التي تتيح لأى لاعب التوقيع لنادي آخر دون إذن ناديه الحالي قبل نهاية عقده بـ 6 شهور.