شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يتوج بطلا لأفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه بتوقيع بيبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 12 ديسمبر 1982 نجح النادى الاهلى فى تحقيق لقبه الأول في بطولة دوري أبطال أفريقيا بتعادل مثير.

التقى الأهلي مع فريق كوتوكو الغاني في مدينة كوماسى فى لقاء الإياب بنهائي دورى أبطال أفريقيا، حيث فاز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة فى لقاء الذهاب والذى أقيم يوم 28 نوفمبر من نفس العام.

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المباراة حضرها 70 ألف متفرج، وانتهت مباراة العودة إيجابيًا بهدف واحد لكل منهما، سجل لأشانتى جون بان ريمان في الدقيقة 12، وعادل للأهلى محمود الخطيب فى الدقيقة 70 بهدف صنعه مختار مختار، وأدار المباراة تحكيميا، طاقم جامبي بقيادة دودونجاي وبمساعدة حاج فاي وسليمان ستينان.

وخاض الأهلي مباراة كوتوكو مرتدياً الزي الأخضر، فيما ارتدى كوتوكو الزي الأحمر، ونظرًا لحرارة الجو، امتلأت المدرجات بنحو 30 ألف "شمسية" حمراء، وانتقل الرئيس الغاني جيري رولينجز من العاصمة أكرا خصيصًا إلى كوماسي وسلم الكأس إلى محمود الخطيب، رغم أن قائد الأهلي حينها كان مصطفى يونس الذي تألق في المباراة بشكل لافت.