"تغيير وحيد عن لقاء أول أغسطس" .. تشكيل الزمالك المتوقع لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بشكل كبير على تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز المقرر أن تقام في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر المدرب الفرنسي الدفع بمحمد عبد الشافي الظهير الأيسر المخضرم ليعوض غياب عبد الله جمعة مدافعه الأساسي المصاب فيما يستمر باقي التشكيل الذى خاض موجهة أول أغسطس الأنجولي.

وفاز الزمالك على أول أغسطس الأنجولي بهدفين نظيفين سجلهما المغربي أشرف بن شرقي في المباراة التي أقيمت السبت الماضي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالغني، محمد الشافي، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.