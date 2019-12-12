اخبار الرياضه

كواليس جلسة توقيع كهربا للأهلي في منزله

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصبح محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم المنتخب الوطنى أولى صفقات النادى الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية بعدما وقع عقود انتقاله للفريق الأحمر لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

ووقع كهربا بعد جلسة ثلاثية فى منزله بحضور أمير توفيق مدير التعاقدات واثنين من المقربين من اللاعب بعد مفاوضات دارت

لأكثر من 5 شهور منذ رحيله عن ناديه السابق الزمالك بداعى عدم توثيق عقده مع الفريق.

وفسخ اللاعب عقده مع فريقه السابق البرتغالى ديسبورتيفو أفيس وتسلم خطاباً رسمياً بفسخ عقده بعد سداد القيمة المالية للشرط الجزائى التى

تبلغ 400 ألف دولار كما يتحمل الأهلى العقوبة المالية المفترض توقيعها ضد اللاعب بعد رحيله عن الزمالك إذا تم توقيع عقوبة من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

واستقر الأهلى على قيد اللاعب أفريقياً بعد أن وافق السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى على ضمه فى الساعات الأخيرة ليكون بديلاً لرمضان صبحى الذى يرحل عن الفريق بعد نهاية إعارته بانتهاء الموسم الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كواليس جلسة توقيع كهربا للأهلي في منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا