كواليس جلسة توقيع كهربا للأهلي في منزله

أصبح محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم المنتخب الوطنى أولى صفقات النادى الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية بعدما وقع عقود انتقاله للفريق الأحمر لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

ووقع كهربا بعد جلسة ثلاثية فى منزله بحضور أمير توفيق مدير التعاقدات واثنين من المقربين من اللاعب بعد مفاوضات دارت

لأكثر من 5 شهور منذ رحيله عن ناديه السابق الزمالك بداعى عدم توثيق عقده مع الفريق.

وفسخ اللاعب عقده مع فريقه السابق البرتغالى ديسبورتيفو أفيس وتسلم خطاباً رسمياً بفسخ عقده بعد سداد القيمة المالية للشرط الجزائى التى

تبلغ 400 ألف دولار كما يتحمل الأهلى العقوبة المالية المفترض توقيعها ضد اللاعب بعد رحيله عن الزمالك إذا تم توقيع عقوبة من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

واستقر الأهلى على قيد اللاعب أفريقياً بعد أن وافق السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى على ضمه فى الساعات الأخيرة ليكون بديلاً لرمضان صبحى الذى يرحل عن الفريق بعد نهاية إعارته بانتهاء الموسم الحالي.