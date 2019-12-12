وزير الرياضة يحيل اتحاد رفع الأثقال للنيابة العامة

اتخذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قراراً بتحويل مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال، والجهاز الطبى والإدارى للنيابة العامة بناءً على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق فى أزمة المنشطات من قبل وزير الرياضة والتى بدأت تحقيقاتها منذ شهر أكتوبر الماضي.

ومن خلال المتابعة الشاملة من قبل الوزارة لأزمة إيقاف الاتحاد المصرى للعبة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وبمراجعة كافة الاجراءات والتحقق من كل الملابسات التى

أدت إلى وقف الاتحاد وضياع حلم تحقيق ميداليات أولمبية فى لعبة رفع الاثقال بطوكيو 2020، والذى تسبب فى إهدار طاقات شباب كان حلمهم رفع علم مصر فى أولمبياد طوكيو.

وأشاد وزير الرياضة بموقف اللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة القانونية، التى بذلت أقصى الجهد لرفع الايقاف ولكن ضعف الموقف القانونى للاتحاد المصرى للعبة واستناد الوكالة الدولية

لمكافحة المنشطات لظهور أكثر من عينة إيجابية، وبتأكيد المحكمة الرياضية الدولية أدى فى النهاية إلى تجميد نشاط الاتحاد المصرى لرفع الأثقال وإيقافه لمدة عامين، الأمر الذى ترتب عليه عدم مشاركته فى أولمبياد طوكيو 2020.

وشدد صبحى على ضرورة رفع الوعى بأضرار المنشطات لدى الرياضيين، موجهاً كافة المسئولين عن الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، بالمتابعة المستمرة للنظم الغذائية لكل اللاعبين، ومتابعة نشرات المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وقائمة الممنوعات من الفيتامينات التى من الممكن أن تضر اللاعبين المقبلين على المشاركة فى بطولات قارية او عالمية.