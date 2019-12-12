موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد فريق الزمالك الليلة لمباراة قوية أمام بيراميدز والتي تجمع بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز في مواجهة فرنسية مثيرة بين كارتيرون وديسابر.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يكون موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس، في الدوري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة

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ستكون مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس، في الدوري، منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت، وتايم سبورت.

يدخل الزمالك المباراة تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، وهو يدرك صعوبة المهمة لا سيما أنها أمام فريق يضم عناصر جيدة تجمع بين الشباب والخبرة، وتعد المباراة اختبارًا قويا لكارتيرون أمام المنافس الذى يزاحم قطبى الكرة المصرية في صراع القمة.

ويمتلك الزمالك 10 نقاط فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري ويسبقه بيراميدز في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

بينما استعد بيراميدز للقاء جيدًا بعد الفوز على بطل موريتانيا بسداسية نظيفة فى بطولة الكونفدرالية، حيث حرص الفرنسي ديسابر المدير الفني لبيراميدز على مشاهدة لقاء الزمالك وأول أغسطس الأنجولي الذي انتهى بفوز الأبيض بهدفين، ووضع يديه على نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة مؤكدا هو الآخر صعوبة المواجهة، وأن على لاعبيه أن يبادروا بالتهديف حتى لا يتكرر سيناريو نهائي بطولة كأس مصر، عندما أطاح الزمالك ببيراميدز بثلاثية نظيفة.