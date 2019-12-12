رئيس اتحاد المصارعة: عودة كرم جابر كلاعب بشرط

كشف اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة عن وجود شرط مهم لعودة البطل الأولمبي كرم جابر للمصارعة كلاعب في صفوف منتخب مصر.
وقال النوار أن كرم جابر يخوض حاليا فترةتجهيز للعودة إلا انه اشترط عليه القيام بجميع القياسات البدنية والاختبارات الفنية ثم الخضوع للجنة فنية تقرر حالته قبل أن يتم الإعلان عن أي شيئ رسمي بشأن عودته للملاعب من عدمه.
وتابع ئيس اتحاد المصارعة انه متمسك بعودة كرم جابر حتى لو لم يستطع العودة للبساط من خلال توليه تدريب المنتخب القومي للاستفادة من خبراته الكبيرة والتي من المؤكد أنها ستعود بالنفع على المنتخب.
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